“Concorrenza in attacco?” | Raspadori fa felice Spalletti!

(Di domenica 16 ottobre 2022) Giacomo, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Bologna ha fatto una grande partita e ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a continuare a proporre gioco e creare occasioni. Se nel primo tempo fossimo riusciti ad essere più concreti avremmo, probabilmente, affrontato una partita diversa. Loro sono riusciti a rimanere in partita grazie a una grande reazione dopo il nostro dominio iniziale”.Napoli (Getty Images) “Siamo contenti di aver portato a casa una vittoria così sofferta. Queste partite ci danno entusiasmo e noi dobbiamo continuare ad alimentarlo con coraggio e voglia cercando di limare tutti i dettagli che dobbiamo migliorare”. “Il parco ...

