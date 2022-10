Sentenza Gualzetti | nel killer “totale assenza di sensi di colpa” | avrebbe scattato foto al cadavere e inscenato un finto omicidio in carcere

(Di sabato 15 ottobre 2022) Chiaraaveva 15 anni quando, il 27 giugno 2021, è stata trovata morta a pochi passi dalla sua casa di Monteveglio, in provincia di Bologna. A distanza di pochi giorni, un suo coetaneo confessò l’affermando di essere stato posseduto da un demone che l’spinto a commettere il delitto. Ma il quadro che emerge è quello di un«lucido e pienamente capace di intendere e di volere», nonostante la personalità «disturbata». Letolto la vita a coltellate, calci e pugni, «con una furia inaudita». Non solo:poi deciso di scattare «delleal», animato da «una sorta di macabro compiacimento». I nuovi dettagli sulla vicenda sono contenuti nelle motivazioni della condanna a 16 anni e quattro mesi per il ...

Stringe tra le mani le 23 pagine di sentenza, Vi ...Le motivazioni della sentenza che ha condannato l'assassino della ragazza a sedici anni e due mesi: "Fece macabre foto del cadavere, mentre ...