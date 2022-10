Napoli | calendario duro ma ci sono Kvara e Osimhen per restare primi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa straordinaria striscia vincente del– siamo a nove vittorie consecutive, 5 in Serie A e 4 in Champions – ha fatto sì che gli azzurri siano in testa da soli in classifica, ma senza riuscire a creare il “vuoto” dietro. – Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport – Le sei gare prima della sosta Mondiale dovranno dimostrare se ilriuscirà a tenere tutti dietro. Prima di “pesare” le avversarie in campionato, c’è una considerazione non secondaria nell’analisi. Luciano Spalletti nelle sue rotazioni – 8 partite in 28 giorni – avrà un vantaggio: la qualificazione già acquisita agli ottavi di Champions che, oltre a dare maggiore autostima al gruppo, magari consentirà un pizzico di riposo in più a chi è stato più impegnato. Inoltre va considerato che contro i Rangers potrebbe anche bastare una vittoria per ...