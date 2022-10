Belen | emerge tutto il dolore | “Non è stato semplice andare avanti”

Lanostratv

... é un intervento dei diretti interessati concesso a Le iene, così comenella puntata del talk info satirico datata 11 ottobre 2022, condotto daRodriguez in tandem con Teo Mammucari. ...Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese conteso tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà: ecco cosaal GFvip party Da quando é stata ufficializzata la sua rottura conRodriguez, Antonino Spinalbese può dirsi il neo vip più desiderato in Italia, e al Grande Fratello vip 7, non a caso, ... Belen Rodriguez trema a causa di Antonino Spinalbese Emergono nuovi dettagli Belen ha rivelato tutto il dolore che ha dovuto attraversare e che spesso le ha addirittura reso difficile andare avanti. Ecco i retroscena.Cristina Quaranta ha preso le difese di Antonino Spinalbese e ha lasciato intendere che lui avrebbe ricevuto delle diffide.