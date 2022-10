Basket | Serie A2 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di sabato 15 ottobre 2022) Idi tutte le partite e ledei due gironi dellaA2di. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del campionato cadetto italiano di pallacanestro. In palio ci sono due posti per laA1, quali saranno le due squadre che la spunteranno? Di seguito lee idistinti per i due gironi, Verde e Rosso. CLASSIFICA GIRONE VERDE Acqua S. Bernardo Cantù 4 (2V, 0P) VanoliCremona 4 (2V, 0P) 2B Control Trapani 2 (1V, 0P) Gruppo Mascio Treviglio 2 (1V, 0P) Kienergia Rieti 2 (1V, 1P) UCC Assigeco Piacenza 2 (1V, 1P) Novipiù Monferrato2 (1V, 1P) Benacquista Assicurazioni ...

Triplo anticipo per la terza giornata dellaA di. Tre vittorie su tre in campionato e reduce anche dal primo successo in Eurolega, la Virtus Bologna di Scariolo passa all'AGSM Forum contro la Tezenis Verona per 85 - 60. In testa ...TOP SCORER San Giovanni Valdarno: Garrick 20, Trasi 15, Tassinari 12 Faenza: Davis 20, Kunaiyi - Akpanah 13, Cupido 13Dopo la sconfitta di giovedì scorso per la prima assoluta di questa nuova Virtus Bastia, questo pomeriggio (sabato 15 ottobre) i bastioli hanno affrontato in trasferta la compagine cannarese reduce an ...BASKET, SERIE A - L'Umana Reyer Venezia rialza la testa dopo i due ko consecutivi in volata tra campionato ed Eurocup e si impone con autorità per 95-78 ...