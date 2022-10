Atp Firenze 2022 | Wolf supera Ymer in due set e vola in finale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lo statunitense Jeffrey Johnè il primo finalista del torneo Atp di. Il tennista americano si impone due set sullo svedese Mikelmediante un doppio 6-4 nel match valevole per la prima semidella manifestazione toscana e stacca il pass per l’ultimo atto.parte subito forte strappando il servizio al rivale, ma quest’ultimo replica nel quarto game ristabilendo l’equilibrio. Nel settimo gioco lo statunitense torna in vantaggio e, al secondo set point a sua disposizione, chiude sul 6-4. Nel secondo parziale l’americano comincia ancora una volta con il piede giusto piazzando subito il break, ma questa volta la riposta diè immediata. Lo svedese, sulle ali dell’entusiasmo, ruba il servizio all’avversario nel quarto game passando per ...

