“Valutiamo squalifica” GF Vip 7 | concorrente nei guai | Signorini sa tutto

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Bestemmia in diretta al GF Vip 7? Questa volta il video incriminato non è stato commentato solo dagli utenti di Twitter ma anche ad Alfonso, che non è potuto non intervenire sul caso nel corso della puntata. Ma andiamo con ordine. Dopo il blocco su Pamela Prati e il Marc Caltagirone Gate, sullo schermo della Casa è comparsa, per sbaglio, una foto che ha subito insospettito il pubblico. Poi mistero svelato: si trattava di una sorpresa a Luca Salatino, che ha ricordato la sua infanzia e ha rivisto la mamma. Leggi anche: “Ha bestemmiato, fuori!”. GF Vip 7, il pubblico chiede laimmediata Bestemmia in diretta al GF Vip 7? E proprio durante questo momento che ha commosso tutti, Casa e pubblico, mentre l’ex tronista di UeD si trovava nella Mystery Room, è stato inquadrato Amaurys Perez che ad avviso di molti si sarebbe ...

ItaSportPress

... oggi in tribuna per, si è fatta pesante. Ma non c'è all'orizzonte nessun ribaltone in ... Il momento in casa Samp resta comunque delicato: " I numeri sono impietosi, maanche la ...I numeri sono impietosi, maanche la prestazione di oggi. La squadra ha creato delle occasioni contro una squadra buona come lo Spezia, poi si possono fare tante valutazioni'. Lo ha detto ... Sampdoria, Osti: “Contro il Monza ci sarà sicuramente Giampaolo” La puntata del Grande Fratello Vip di ieri è stata ricca di colpi di scena, come sempre d’altra parte. Tra grandi emozioni, con la mamma di Luca che ha fatto la sorpresa a suo figlio, eliminazioni, co ...L’ex gieffina ricorda con rancore la brusca squalifica durante il GFVip 2021 e sul caso Bellavia addita gli psicologi del programma: ...