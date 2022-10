Ucraina | “Russia vuole tregua per attaccare a inizio 2023” | lo scenario

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Cremlino sta cercando di convincere l’Occidente a spingere l’ad accettare un cessate il fuoco. Ma il suo vero obiettivo, ora che l’esercito russo è in difficoltà, è prendere tempo per riarmarsi e lanciare un nuovo attacco su larga scala, a febbraio-marzo. A tracciare questoè il ben informato sito indipendente russo Meduza, dopo che da parte russa vi sono stati numerosi accenni a a possibili negoziati. Secondo quanto scrive Meduza, Il presidente russo Vladimir Putin sta veramente considerando l’ipotesi di riprendere i negoziati con l’che fallirono in primavera. Ma allo stesso tempomantenere il controllo dei territori occupati nel Donbass e nonnemmeno sentir parlare di restituire la Crimea. L’opzione tattica che viene ora ...

