Roma | scoperto un box pieno di droga | lanciarazzi e distintivi contraffatti | arrestato un commerciante

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Cocaina, hashish, marijuana,delle forze dell’ordine: questo un breve bilancio di quello che è stato ritrovato nel box di un 39enne, che ora dovrà rispondere di detenzione illegale di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione segni o. Si agita alla vista dei Carabinieri: scatta la perquisizione I fatti sono accaduti al Quadraro, a. I Carabinieri della stazione locale hannounno di 39 anni, incensurato edi professione. I militari hanno notato l’uomo aggirarsi in atteggiamento sospetto nella zona di via Quinto Novio, ed hanno deciso di controllarlo. La sua eccessiva agitazione alla vista dei Carabinieri li ha convinti ad approfondire le ...

... e inevitabilmente di uno dei suoi maestri, quel Mourinho che ritroverà proprio sfidando la... Ho imparato tantissimo da lui, ero uno che dava sempre il 100% ma quando è arrivato lui ho...La madre Anna hadel disagio del figlio, dopo l'abbandono del padre, ascoltando Dimentica . Kasia Smutniak e Sophie Taricone, bellezze alla Festa del Cinema diMahmood: 'Non sono una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...