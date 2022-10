Rione Libertà | principio d’incendio in un appartamento | solo danni alle cose

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Apprensione questa mattina all’alba al, a Benevento, per unin un’abitazione. E’ accaduto in via Columbro mentre all’interno dell’si trovava una donna. Le fiamme hanno danneggiato suppellettili ed una porta, ma fortunatamente nessun danno all’inquilina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Benevento che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’immobile. Tutto lascia presupporre dopo i primi accertamenti dei caschi rossi che si sia trattato di un corto circuito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.