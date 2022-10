Prezzi biglietti per Louis Tomlinson a Torino e Bologna nel 2023 | al via la prevendita

(Di venerdì 14 ottobre 2022) In questo articolo ideipernel, unici due eventi in programma in Italia il prossimo anno. L’artista annuncia infatti la tournée che gli consentirà di tornare dal vivo in tutta la penisola nele svela due appuntamenti attesi in Italia. Saranno i palasport diad accoglierlo nelsi esibirà al Pala Alpitour l’8 ottobre e ainvece si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 9 ottobre, Isaranno disponibili in anteprima per gli utenti iscritti a My Live Nation dalle ore 10:00 di ...

Louis Tomlinson in concerto a Bologna " Se ti stai chiedendo quando e dove Louis Tomlinson salirà sui palchi a Bologna qui trovi date,e location dei concerti dell'artista in città. In questa news troverai tutte le informazioni utili sulle date dei concerti di Louis Tomlinson a Bologna: dove acquistare i, ...Louis Tomlinson in concerto a Torino " Se ti stai chiedendo quando e dove Louis Tomlinson salirà sui palchi a Torino qui trovi date,e location dei concerti dell'artista in città. In questa news troverai tutte le informazioni utili sulle date dei concerti di Louis Tomlinson a Torino: dove acquistare i, ...