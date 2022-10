Non riusciamo ad assumere nessuno I sindaci smontano il reddito di cittadinanza | Regole troppo stringenti | così non funziona

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Corrado Quarti, Sindaco di Osio Sotto, e Magda Beretta, Primo cittadino di Senago, che conta circa 22mila abitanti. Cosa vuol dire oggi fare il sindaco nel nostro Paese e quali sono le responsabilità da assumersi? I fondi governativi arrivati ai Comuni come sono stati spesi? "Fare il sindaco è un grande onore ma anche un grande onere", dice Beretta, "Riscontriamo esigenze di lavoro e aiuti per pagare le bollette. I fondi sono serviti proprio per aiutare i cittadini più in difficoltà, come il fondo affitti per esempio, i buoni spesa, tutte cose che servono ai cittadini nella quotidianità". Osio Sotto, Comune di 12.500 abitanti, ha esigenze simili, spiega Quarti: "Lavoro, utenze e gestione familiare. I fondi sono andati sul bando affitti, sui bisogni familiare, sulle utenze domestiche. Abbiamo aperto anche uno sportello lavoro per aiutare i ...