NFL 2022 2023 | week 6 | Commanders superano Bears in un poco spettacolare TNF

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La6 di regular season NFLsi è aperta nella notte con i Chicagoche al Soldier Field hanno ospitato i Washington. Una sfida decisamente conappeal, tra due squadre in estrema difficoltà sia sul piano del gioco che dei risultati. Le sensazioni in effetti hanno poi avuto conferma, con una partita a basso punteggio e quarterbacks in difficoltà sin dalle prime battute. Alla fine la seconda vittoria stagionale la ottengono i, che si impongono 12-7 in trasferta. Il record deirecita invece una vittoria e cinque sconfitte. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA5 TUTTE LE DATE Definire lento, per essere buoni, l’inizio di gara è un eufemismo. I primi nove drive della partita si sono ...