Nessuna novità o sorpresa che le donne a capo dei due rami del Parlamento siano in numero esiguo E pur avendo un premier donna | anche quest' anno il numero non aumenterà

il Resto del Carlino

... ricordiamo che alcune zone non subirannorestrizione. Ma andiamo a scoprire insieme tutti ... Ora non ci resta che aspettare le prossimeper scoprire ulteriori informazioni. Voi cosa ne ...Bruxelles oltre l'Ucraina Anche da Bruxelles ci sonoda registrare dell'atteggiamento della ... aggiungendo: " Non permetteremo aparte dall'interno o dall'esterno dell'Iran di prendere ... Check-point in stazione, l’affondo del Sap: "Nessuna novità, servono invece i tornelli"