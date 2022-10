Moto3 | GP Australia | le prove libere della classe piccola

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non è l’migliore quella che accoglie lain questa giornata di. Le condizioni meteo non sono perfette, con la pioggia che condiziona in parte le due sessioni. A differenza delle due classi maggiori, in questa la lotta mondiale potrebbe concludersi già qui: Izan Guevara è a un passo dal titolo. Riusciranno Dennis Foggia e Sergio Garcia a rovinare la festa al maiorchino? MotoGP: gli orari TV del GP d’, GP: cosa succede nelle? Comincia male il GP d’per Izan Guevara. Il leader del mondiale cade alla Lukey Heights e si rialza dolorante. Non sembrano esserci problemi fisici, ma non è il modo più bello per cominciare un weekend ...