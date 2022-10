Lorenzo Fontana eletto presidente della Camera con 222 voti

RaiNews

Così il neoeletto presidente della Cameranel discorso dopo la proclamazione, sottolineando che servirà "una inversione di tendenza tra potere normativo del governo e del Parlamento". ...Il deputato della Legaè stato eletto presidente della Camera. Lo ha proclamato il presidente provvisorio dell'Assemblea di Montecitorio Ettore Rosato dopo aver letto il risultato dello scrutinio della ... Chi è Lorenzo Fontana Roma, 14 ottobre 2022 «Permettetemi un ringraziamento personale all'onorevole Umberto Bossi senza il quale non avrei mai iniziato l'attività politica», le parole di Lorenzo Fontana nel suo primo disco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...