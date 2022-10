Juve Stabia | i convocati di Colucci per la gara contro il Taranto

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Il tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 24 calciatoriper il match, valevole per l’ottava giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, sabato 15 ottobre 2022, con inizio alle ore 14:30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Tonucci. Centrocampisti: Altobelli, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Santos, Silipo, Zigoni. Non: Erradi, Maresca, Sarri. Indisponibili: Berardocco, Esposito, Vimercati. Squalificati: – L'articolo proviene ...

Gli altri avversari non hanno ancora mostrato di poter condizionare la corsa delle due formazioni calabresi: Pescara è in ritardo di tre punti e, nella terza posizione,, Latina e Turris ...Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C SquadraLa vittoria di misura sul Picerno ha rilanciato la squadra in classifica e ha dato un segnale all'ambiente: laè pronta a mettere alle spalle i momenti no. Dopo il ko di ...Dopo la vittoria interna contro l’Avellino (QUI), il Crotone, affiancato dal Catanzaro nella griglia di partenza, scenderà allo stadio “ Pino Zaccheria ” per i tre punti e continuare a trasmettere, a ...Mister Capuano: ''Il sentimento dell'alibi appartiene al perdente ma sono cinque o sei partite che gli arbitri sono continuamente sfortunati ...