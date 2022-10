(Di venerdì 14 ottobre 2022) L'ha criticato il presidente francese, Emmanuelndone le "ingerenze" negli affariiani, per aver preso posizione in favore delle. I commenti del leader francese sono "...

Almeno 23 adolescenti sono stati uccisi inda quando sono iniziate le proteste per la morte di Mahsa Amini nella mani della polizia morale. Il bilancio è di Amnesty International, chel'uso della forza contro gli adolescenti: "le ...L'ha criticato il presidente francese, Emmanuel Macron, denunciandone le "ingerenze" negli affari iraniani, per aver preso posizione in favore delle proteste. I commenti del leader francese sono "... Iran denuncia 'interferenze' Macron per sostegno a proteste - Asia