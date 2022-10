Harry e Meghan rischiano l' esclusione dall' incoronazione di re Carlo III - Magazine - quotidiano net

ilmessaggero.it

Se il figlio parlerà male della corona, e specialmente di Camilla, allora il padre minaccia di non invitare lui ealla cerimonia ..."Una volta che i piani per il loro viaggio in America saranno messi nero su bianco, Kate sta pianificando di allungare un ramoscello d'ulivo anel tentativo di riunire i fratelli e ... «Carlo abdicherà in favore di William e Harry lascerà Meghan»: la profezia sulla Royal Family Durante l’incontro con Liz Truss, le telecamere hanno ripreso la stanza di Re Carlo III: sui mobili che riempiono l’ambiente sono esposte ...Se il figlio parlerà male della corona, e specialmente di Camilla, allora il padre minaccia di non invitare lui e Meghan alla cerimonia ch ...