Fontana | fondamentale valorizzare le diversità con autonomia

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "C'è uno strumentoprevisto dalla Costituzione che è quello dell'. Noi sappiamo che l'Italia, così come l'Europa, ha nelle, identità, cultura e tradizione, la propria ...

... ma dobbiamo cercare di valorizzare questo perché per me èper il futuro del Paese e dell'Europa". Lo ha detto il nuovo presidente della Camera, Lorenzo, al Tg1. 14 ottobre 2022... come invece sta succedendo adesso preventivamente con. " L ' Italia " disse Fico alla Duma nel 2019 " ritiene che il dialogo interparlamentare sia una condizioneper risolvere i ...Milano, 14 ott. (askanews) - 'C'è uno strumento fondamentale previsto dalla Costituzione che è quello dell'autonomia. Noi sappiamo che l'Italia, ...L’elezione di Fontana, nuovo presidente della Camera, alimenta dubbi sulla reale collocazione del governo Meloni sullo scacchiere internazionale ...