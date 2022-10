Diego Maradona | pallone del gol Mano di Dio all’asta

Corriere del Mezzogiorno

Il pallone della Mano de Dios , lo storico gol segnato di mano daArmandonei quarti di finale dei Mondiali 1986 in Messico contro l'Inghilterra, è finito all'asta . L'arbitro tunisino Ali Bin Nasser, che convalidò il gol irregolare del Pibe de Oro, ...... Cilenti: "Chi è in carrozzina non può assistere alle partite" Il Napoli discrimina i disabili che si recano allo stadioArmandoper assistere alle partite della loro squadra del ... Diego Maradona jr: «Papà sarebbe orgoglioso del Napoli» Era il 22 giugno, quando nei quarti di finale del Mondiale di Messico 1986, nella sfida tra Argentina e Inghilterra, Diego Armando Maradona realizzava uno dei gol più famosi della storia.La sfera è stata utilizzata per tutti i 90 minuti della partita, una delle più iconiche e controverse nella storia dei Mondiali ...