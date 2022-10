Caos disabili allo stadio | il sindaco Manfredi | “Disguido con gli steward | col Napoli troveremo una sistemazione”

Nino Simeone , consigliere comunale di Napoli, è intervenuto a CalcioNapoli24 per parlare delavuto al Maradona per Napoli - Ajax: 'Per quanto mi riguarda cerco di non trovare colpevoli ma soluzioni. Nel caso di specie la responsabilità è di chi deve far rispettare l'ordine. Fa ...Noi abbiamo settorededicato, anche lì ci sono delle problematiche, ma almeno la gara si vede. La società per adesso non ci ha contattato. Il disagio per i ragazziè stato enorme. ..."Questo progetto è la dimostrazione plastica di come si lavori bene quando si opera insieme, istituzioni, cooperative ed imprese" ...Tifosi con disabilità non hanno potuto assistere alla partita con l’Aiax perché in quel settore erano tutti in piedi. Episodio increscioso e sgradevole, ai limiti della decenza! Ma indipendentemente d ...