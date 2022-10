Calciomercato com – Lazio | Sarri | ‘Arbitro palesemente non all’altezza | ma mi tengo una prova di gran carattere’ | Europa League

(Di venerdì 14 ottobre 2022) 2022-10-13 23:44:00 Fermi tutti! L’allenatore dellaMaurizioha commentato a Sky Sport la partita contro lo Sturm Graz, terminata 2-2: “Abbiamo disputato una buona partita, unadi carattere. In 11 contro 11 abbiamo dominato soffrendo soltanto forse nei primi minuti della ripresa. Purtroppo l’arbitro l’ha rovinata con quell’espulsione, ha dimostrato di non esseredi questo livello. Anche sul gol del pareggio dello Sturm Graz c’è un fallo palese su Gila, ma miil carattere della squadra perché giocare 50 minuti in inferiorità numerica inè difficile. Siamo stati più vicini a vincerla che a perderla e per quanto visto sono soddisfatto”. Sui prossimi impegni: “Arriveremo stanchi, ma questo è il calcio moderno usa e getta. Per fare i Mondiali in ...

L'Udinese lavora al rinnovo di Rodrigo Becao . Come riportato dal Messaggero Veneto , al momento il difensore brasiliano non ha dato l'ok al prolungamento del contratto che scade ...