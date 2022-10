Alessandro Giuli a TPI | “Cara Giorgia | questa guerra va fermata”

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Cosa deve fare il nuovo governo di destra sull’Ucraina?(Pausa, sospiro). «Non ho dubbi». Cioè?«Meloni ha una grande opportunità». Quale?«Dispone di tutto quel che le serve per l’impresa: prestigio, ruolo, relazioni internazionali giuste». Quale impresa?«Mettersi al tavolo della pace, lavorare e incidere su un accordo diplomatico». Rompendo la solidarietà atlantista?«No, l’Italia è nella Nato, e ci deve restare. Ma anche nel perimetro di questo campo esiste il margine per fare quel che Draghi non ha voluto o potuto fare». Cosa?«Sulla, sull’energia, sull’economia, va ricostruito il patto fondamentale della convivenza civile, in Italia e in Europa. Selo fa, può passare alla storia»., giornalista, opinionista (ex vicedirettore de Il Foglio), editorialista e firma di ...