Vip a confronto | Antonella o Nikita e Antonino o Luca | chi vi piace di più? La parola ai lettori

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Vip a, laai nostri: ecco come hanno votato traIl Grande Fratello Vip 7 è giunto al suo ottavo appuntamento e staseradovrà vedersela col televoto. Con lei in nomination ci sono Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà. In attesa di scoprire quale vippone dovrà abbandonare il reality show, abbiamo fatto un sondaggio per testare tra alcuni vipponi l’indice di gradimento dei nostri. Abbiamo in particolare messo adue vipponi e due vippone. Si tratta diSpinalbese eSalatino. I due concorrenti sono entrati al Gf Vip lo scorso 19 settembre e hanno già avuto modo di farsi ...