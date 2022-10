Valtorta | colpo di fucile ferisce ad un piede un cacciatore

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022). Incidente di caccia venerdì mattina intorno alle 8 a. Un uomo di 67anni è rimasto ferito ad una causa di undi. Non si sa ancora se si sia sparato da solo oppure se sia coinvolta un’altra persona. Una volta lanciato l’allarme, nel bosco sono arrivati i tecnici del Soccorso alpino e i sanitari, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato alla piazzola dov’era atterrato l’elisoccorso. Ilè stato trasportato in codice giallo all’ospedale papa Giovanni di Bergamo. Per determinare la dinamica dei fatti sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Zogno. Seguono aggiornamenti.