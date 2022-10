Vaccini e meningite nel Lazio | non si abbassi la guardia sulla prevenzione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In collaborazione con Adnkronos. Una tavola rotonda in presenza e con collegamenti in remoto ha coinvolto diversi esperti nell’evento “Pre-occupiamoci dellain”, realizzato da AdnKronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di GlaxoSmithKline. Un focus per non abbassare l’attenzione su una malattia batterica rara, ma molto aggressiva, tale da portare a decesso il 10% dei soggetti infettati e comportare al 10-20% dei sopravvissuti conseguenze gravi, come deficit cognitivi, sordità, cecità, lesioni che comportano persino amputazioni, cicatrici. Ilè la seconda regione italiana che ha segnalato più casi di malattia invasiva meningococcica negli ultimi anni. A fronte di terapie di supporto per il paziente, il cui esito non sempre è soddisfacente, lo strumento più efficace di...