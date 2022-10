Slovacchia | 19enne di estrema destra spara davanti a un bar Lgbt | due morti La presidente | “L’odio uccide”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 13 ottobre 2022)che serpeggia indisturbato tra le pieghe del web e che poi esplode nella realtà impugnando un’arma da fuoco. Il bilancio dellatoria avvenuta la sera di mercoledì 12 ottobre all’esterno di un localedi Bratislava, capitale della, è di due(entrambi 20enni, uno lavorava al bar) e una donna ferita. Al momento la polizia non ha fornito spiegazioni sul movente, tuttavia i media locali riferiscono che il presunto assassino, Juraj K. un giovane di 19 anni trovato morto la mattina successiva in una strada della città, in passato avrebbe pubblicato post antisemiti e omofobi sui social, e che si tratterebbe del figlio di un ex candidato di un partito politico dell’slovacca. “Le parole possono diventare armi. ...