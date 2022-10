Pomezia | Dionisi incontra le rappresentanze sindacali dei dipendenti comunali

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– Il Commissario Straordinario hato presso il Complesso Comunale “Selva dei Pini” ledeidel Comune di(OO.SS. Territoriali CISL, CGIL e UIL e RSU) in sede di Commissione Trattante. Il Viceprefetto Giancarloha comunicato alle organizzazionil’imminente riapertura dei concorsi e il suo impegno in prima persona nel coinvolgimento di membri esterni, provenienti anche dal Ministero dell’Interno, nelle commissioni di concorso. Una scelta che garantisce rapidità, concretezza e ulteriore trasparenza nelle procedure concorsuali. Importante apertura anche sull’accesso al Fondo per le risorse decentrate e sulle progressioni orizzontali, temi sui quali il Commissario si è riservato un ...