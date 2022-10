Pneumatici - I controlli per viaggiare in sicurezza

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Saranno anche tutte tonde e nere ma, per il ruolo che ricoprono, le gomme meritano sempre la nostra attenzione, anche quando sono state scelte, montate e, per un po', utilizzate. Ecco allora quali sono le cose da tenere sempre sotto controllo per guidare con tranquillità. La pressione. Anche se, da decenni, si stanno conducendo diversi tentativi di realizzare gomme interamente prive d'aria (e non è detto che qualcuno non riesca a breve in questo intento), per il momento bisogna tenere la pressione sotto controllo. Questa va verificata sempre a freddo, seguendo le indicazioni della Casa costruttrice del veicolo. Il giusto valore, sia per le gomme anteriori sia per quelle posteriori, si trova sul libretto di uso e manutenzione della vettura. In alternativa, si possono trovare le pressioni corrette riportate anche sulla targhetta solitamente presente all'interno di uno dei vani porta: ...