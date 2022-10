Kvaratskhelia | «Non è importante chi abbia calciato il rigore | siamo una squadra»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nel post-partita di Napoli-Ajax 4-2, l’attaccante georgiano del Napoli,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime.è stato incoronato man of the match. La sua partita è stata straordinaria ed ha segnato anche dal dischetto. E’ stato proprio lui a chiedere a Victor Osimhen la possibilità di calciare ilconcesso al Napoli. L’attaccante nigeriano, infatti, subito dopo il fischio dell’arbitro, si era impossessato del pallone determinato a tirare lui. Ma è stato molto bravo e disponibile a lasciare il campo al compagno che glielo aveva chiesto. Nelle pagelle pubblicate questa mattina,mo indicato quel momento come una fotografia dell’ambiente sano e privo di scorie o protagonismi che si è creato quest’anno nello spogliatoio del Napoli. Ai microfoni di Amazon ...

Khvicha Kvaratskhelia è ormai diventato un giocatore pazzesco, decisivo anche contro l'Ajax, al ritorno, con un assist e un gol su rigore. Si sprecano i complimenti per lui sui ...La squadra di Spalletti ha numeri record sia in Champions League che in Serie A. E un vantaggio sulle rivali in ...