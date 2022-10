Inter | Inzaghi se la gode | “A Barcellona si ricorderanno a lungo di noi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Con il pirotecnico pareggio per 3-3 al Camp Nou, che ha fatto da seguito alla vittoria di misura a San Siro, l’ha messo un piede e mezza agli ottavi di Champions League, confermando il vantaggio negli scontri diretti con il. Tutto ciò dopo una settimana infuocata dalle polemiche dei catalani dopo l’episodio all’andata che ha visto protagonista Dumfries. Le parole di Xavi in conferenza hanno dato il là a giorni e giorni di rivendicazioni, con i blaugrana che hanno caricato di tensione, forse troppa, l’ambiente. Nonostante ciò, l’ne è uscita a testa altissima, mantenendo la lucidità necessaria per non soccombere, andando vicina anche alla vittoria con Asllani, fermato sotto porta da Ter Stegen. Per tutte queste vicende, Simone, in conferenza stampa, ha voluto rispondere per le rime agli ...