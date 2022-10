Donna uccisa a Chivasso | chi era Giuseppina Arena ' Impossibile avesse dei nemici'

RaiNews

I carabinieri indagano: posta sotto sequestro la casa popolare dove abitava con 2 cani e una quindicina di gatti. Uno dei colpi d'arma da fuoco l'ha raggiunta allo zigomo ...Il 16 settembre, a Teheran, unadi origini curde, Jîna Mahsa Amini, è statabrutalmente dalla polizia morale della Repubblica Islamica dell'Iran, perché non portava il velo come ... Uccisa a colpi di pistola mentre era in bici la cantante delle case popolari. Era il suo compleanno I carabinieri indagano: posta sotto sequestro la casa popolare dove abitava con 2 cani e una quindicina di gatti. Uno dei colpi d'arma da fuoco l'ha raggiunta allo zigomo destro ...Il cadavere di una donna è stato ritrovato in frazione Pratoregio a Chivasso, in provincia di Torino. Giuseppina Arena, 52 anni, era in sella a una bicicletta ed è stata raggiunta da tre colpi d'arma ...