Diaco M5S | “Da Gualtieri e i suoi sindrome di inferiorità”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)(M5S): “Dae iconclamatadi” – “Il sindacoe iaccoliti del PD – si legge in un comunicato di Daniele(nella foto) del M5S – soffrono di conclamatadi: ai report che li inchiodano alle proprie responsabilità su una città che ormai è allo sbando, si sono aggiunte le faide interne che vedono l’attuale maggioranza già in frantumi dopo un anno di governo. “Per supplire a queste lacerazioni, arrivano gli attacchi in serie alla ex sindaca Virginia Raggi: questa reazione scomposta denota un senso di agitazione profonda. Purtroppo, a farne le spese, saranno sempre i cittadini romani che hanno la sfortuna di avere alla guida della Capitale un ...

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele).Così in un comunicato il consigliere capitolino Daniele).Quello della presenza – sempre più crescente – dei cinghiali sulle strade della Capitale, è un problema che continua a trascinarsi da mesi, con poche soluzioni pratiche, e tanti problemi, soprattutto ...“Spari a Monte Mario contro i cinghiali: la notte scorsa gli attivisti della Sfattoria degli Ultimi sono scesi in strada assieme ad alcuni residenti in via Taverna a Monte Mario nel XIV Municipio per ...