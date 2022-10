Sky Tg24

'Nella buona e nella cattiva sorte' era più una minaccia che un augurio per Francesca Riccardi , barista in un caffè di Ponticelli. Si è sposata cinque volte con cinque uomini diversi, in tre avevano ...C'è ancora tanta apprensione in via Orsi , tra Vomero e Arenella. Decine di sguardi rivolti all'insù, verso il balcone del civico 18 transennato. Restano confermate l'evacuazione di 36 famiglie e la ... Cronaca, le ultime notizie. Giallo nel Torinese, sparo uccide donna in bici. LIVE Anche questo novembre torna l’appuntamento di recruiting con Costa Crociere. Il 9 novembre 2022, per la precisione, si terranno i colloqui online per avere la possibilità di salpare insieme al più gra ...CAMPOBASSO - Arrestato in flagranza di reato dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Campobasso un 43enne del posto per detenzione ...