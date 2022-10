“Cerco collaboratore | in cambio offro gratitudine e una cena” | la figuraccia del prof Boldrin

(Di giovedì 13 ottobre 2022) «un gestore, fidato, per i canali podcast miei che non ho tempo di seguire. Chi volesse aiutare – indie unaquando abbiamo occasione di incontrarci – scriva al mio indirizzo di lavoro». È il testo di una richiesta di collaborazione pubblicata qualche giorno fa su Facebook da Micheleessore di economia alla Washington University in St Louis e fondatore del think tank liberista “Liberi e Oltre”. Un annuncio come tanti se ne vedono ogni giorno, non fosse che a farlo diventare speciale è stato l’atteggiamento delessore che, punto sul vivo, ha deciso di passare ore e ore a insultare chiunque avesse osato fargli notare che il lavoro va retribuito. «Paghi e troverà», ha scritto Giorgio. Questo commento di tre parole ha ...

