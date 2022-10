Borsa | Milano migliore in Europa con Cnh | crolla Mps

Le piazze finanziarie europee hanno chiuso tutte in territorio positivo, conche ha segnato ... in quella che per lasarebbe una buona notizia.In questo quadro inspicca il rialzo di Cnh (+5,6%), seguita da Tenaris in aumento del 4,9% anche grazie alla ripresa del greggio. Tra i bancari bene Fineco (+4,3%), con Banco Bpm e ...Seduta sulle montagne russe per Piazza Affari sul dato dell'inflazione statunitense, che può far prevedere la continuazione della stretta monetaria da parte della Fed e delle altre banche centrali: in ...La Borsa di Milano è la maglia rosa in Europa anche se, come spesso succede, l'annuncio del via libera all'aumento di capitale del Monte dei Paschi fa crollare il titolo ...