Bocchetti è il nuovo tecnico del Verona | ma per allenare gli servirà una deroga Figc e poi un tutor

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’Hellasriparte da Salvatore. Dopo un inizio di campionato deludente, che porta in dote solo cinque punti nelle prime nove giornate, è arrivato l’esonero di Gabriele Cioffi. Per sostituire iltoscano sulla panchina scaligera i gialloblu hanno scelto di andare a pescare in casa loro: il presidente Maurizio Setti ha promosso l’allenatore della Primavera in prima squadra. C’è un problema però., all’inizio della sua carriera, non si è ancora iscritto al corso master allenatori Uefa Pro e quindi non possiede il patentino. Dovrà aspettare la fine di questa stagione per iscriversi. Per questo motivo, nell’immediato futuro, per poter dirigere i suoi a bordo campo e nel centro sportivo, avrà bisogno di una figura che gli permetta di rispettare le regole della Federazione. Per il prossimo ...