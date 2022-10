Atp Napoli 2022 | Berrettini ci sarà | wild card per l’azzurro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Adesso è ufficiale: Matteopresente al torneo Atpin seguito allaricevuta daldopo l’eliminazione precoce al torneo di Firenze. Il tennista romano che aveva voglia di riscatto, ha dunque ottenuto un pass per giocare il nuovo torneo 250 partenopeo che si disputerà la settimana prossima e lo ha annunciato con un post su Instagram: “Grazie Firenze per il sostegno e l’affetto che mi hai regalato in questi giorni nonostante il risultato non sia stato quello sperato. Dopo aver parlato con il mio team, sono felice di annunciare che parteciperò alla TennisCup la prossima settimana”. SportFace.

... ha detto ancora nell'intervista il tennista di Caldaro che vuole giocare la sua ultima partita nelle prossime settimane, all'250 TennisClub o al torneo Challenger in Val Gardena.... ha detto ancora nell'intervista il tennista di Caldaro che vuole giocare la sua ultima partita nelle prossime settimane, all'250 TennisClub o al torneo Challenger in Val Gardena.A 38 anni compiuti Andreas Seppi annuncia ufficialmente il ritiro dal tennis professionistico, il classe '84 chiude la propria carriera ...NAPOLI - Venerdì 14 ottobre, alle ore 18:30 presso la Welcome Area del Tennis Club Napoli, prenderà ufficialmente il via la Tennis Napoli Cup by Banca di ...