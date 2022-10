Adriana Volpe | precisazioni e sfogo | “Siete di fronte a un codice rosso | rispetto per me e mia figlia!”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Quello che sta succedendo trae l’ex marito Roberto Parli è tutt’altro che gossip. Come spiegato dalla stessa conduttrice, c’è di mezzo un ‘’. Dopo le parole dell’ex opinionista del GF Vip emerse nell’aula del Tribunale di Roma, è intervenuto anche il legale dell’ex marito, a carico del quale è attualmente in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra le altre attese alle sue nozze anchee Patrizia Pellegrino, e tutto ci ricorda il matrimonio di una ex gieffina molto conosciuta. Angela Melillo: chi sono le damigelle (vip) delle ...I maltrattamenti Il declino di quello che era un matrimonio da sogno è iniziato con la pandemia , quandoera concorrente al Grande Fratello. Nel 2020 però il padre di Roberto Parli si è ...Adriana Volpe non ci sta e si ribella alla bufera mediatica che ha accompagnato la sua denuncia di maltrattamenti a carico dell’ex marito. Con un amaro sfogo su Instagram spiega: «È il mio primo e ult ...Adriana Volpe accusa l'ex marito di maltrattamenti, lui risponde tramite il suo legale. "E' con indignazione che..." Adriana Volpe in queste settimane è stata particolarmente attiva sui social e non s ...