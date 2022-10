Un atto di pignoramento al GF VIP 7 | sarebbe per Pamela Prati

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non è la prima volta che si parla die di problemi economici che la show girl aveva e ha. E a quanto pare, nelle prossime ore, ci potrebbero essere dei risvolti, anche nella casa del Grande Fratello VIP 7. Dopo le ultime parole della concorrente, sul caso Mark Caltagirone e le dichiarazioni sui compensi mai presi per le ospitate ( “Non ho guadagnato nulla da questa storia” ha più volte detto la) la sua ex agentePerricciolo, aveva postato alcune immagini sui social che non lasciavano molto spazio a interpretazione. Con delle immagini di alcune mail, aveva fcapire che i pagamenti per le ospitate venivano emessi ma poi venivano pignorati, perchè la donna ha dei debiti, o meglio, avrebbe. E questa tesistata confermata dallo studio legale Legalteams ...

