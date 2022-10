Reazione a Catena | le Cri Cri confuse | ' Lo hai detto in modo molto sofferto'

, CAMPIONI E ULTIMA12 OTTOBRE/ Le Cri Cri si riprendono ma falliscono ancora Marco Mazzoli e il successo dello Zoo di 105 Marco Mazzoli è conosciuto dal grande pubblico per ..., Le Cri Cri si riconfermano campionesse ma non vincono La nuova puntata didel 12 ottobre vedere le Cri Cri , campionesse in carica, sfidare i Molecolini - Matte, ...Reazione a Catena 2022. È mercoledì 12 ottobre 2022 e la settimana è ancora lunga ma per tutti i prossimi giorni ci terrà compagnia, come sempre, l’imperdibile Reazione a Catena, il quiz game che appa ...Reazione a Catena, Le Cri Cri si riconfermano campionesse nella puntata del 12 ottobre 2022 Sul web infiamma la polemica dopo l'Ultima Catena di ieri ...