(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma – A conclusione di complessa e prolungata attività investigativa, avviata nell’immediatezza dell’acquisizione della notizia di reato, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto 5 persone, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, tutte già con precedenti, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, consumati nei confronti di un 38enne del posto. Lunedì scorso, la vittima, in stato di shock, con volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, ha chiesto aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione “Laghetto” di Castel Gandolfo, venendo immediatamente soccorso dai Carabinieri e da personale del 118, che lo ...

Il Faro online

Accanto a lui c'è Silvia Pileri, la compagna, 41 anni, che pocoaveva dato l'allarme ... Nella casa dell'orrore, sul pavimento, gli investigatori dell'arma recuperano eil coltello da ...1956 - A Terrazzano (in comune di Rho, Milano) i fratelli Arturo ed Egidio Santato96 ... 1970 -puntata di Canzonissima trasmessa da Rai 1, condotta dal grande Corrado e Raffaella ... Prima lo sequestrano, poi lo pestano e lo riducono in fin di vita: "Così impari a non pagare l'affitto" Un bimbo di un anno è morto la scorsa notte nel Napoletano: la salma è stata sequestrata per l'autopsia. Dalle prime informazioni, la scorsa notte a San Vitaliano, i carabinieri della… Leggi ...A conclusione di complessa e prolungata attività investigativa, avviata nell’immediatezza dell’acquisizione della notizia di reato, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rintracciato ...