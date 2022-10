Mlb 2022 | scattano le Division Series | Yankees ok in gara-1 con i Guardians

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Archiviata la prima tre giorni di postseason MLB,le. Vincono i New Yorkche si impongono 4-1 in-1 contro i Cleveland. Kwan illude gli ospiti, prima del pareggiio siglato Harrison Bader con il suo primo fuoricampo dal trasferimento dai Cardinals. Poi lo scatto dei padroni di casa regala il primo atto a Judge e compagni. Sugli scudi Gerrit Cole con 8 strike out in sei inning. “È stata un’esperienza davvero fantastica nel complesso“, ha detto Cole. “Che bella atmosfera. Ed è stato il compleanno di mio padre oggi, quindi è stata una bella giornata”, aggiunge il lanciatore 32enne. I Philadelphia Phillies sbancano Atlanta 7-6. Con 6 punti nei primi 4 inning, gli ospiti si prendono-1. Per i Braves solo l’illusione ...

Louis Cardinals è diventato per esempio il quarto giocatore nella storia dellaad aver battuto almeno 700 fuoricampo in carriera, entrando così in una cerchia ristretta che comprende giocatori ...Se non bastano i partenti, poi c'è il bullpen che nelè il migliore in. Se non si giocasse a baseball, i Mariners avrebbero poche speranze. Ma per fortuna si gioca a baseball e Seattle è già ...Pure che i tifosi allo stadio guardino la loro squadra fare una storica rimonta tenendosi una scarpa sulla testa ...Ci sono state polemiche, commedie sbalorditive e un sacco di drammi. E poi, come spesso accade, c’era Patrick Mahomes guida il Capi all’ennesima vittoria in rimonta in una vittoria per 30-29 sul Predo ...