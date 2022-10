Miriam Leone | labbra rosse e decolleté enorme | il selfie si fa bollente

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha una bellezza decisamente unica nel suo genere; impossibile non restare affascinanti da una donna come lei. Nel parlare diiniziamo dal punto di vista professionale e dobbiamo citare alcune esperienze come, ad esempio, l’esordio nel mondo del cinema con il film “Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso“; restando nel mondo dei fil bisogna sottolineare, per forza di cose, le sue apparizioni in “Diabolik” dove interpreta la bellissima Eva Kant e “Corro da te“, commedia sulla disabilità dove è stata fianco a fianco di Pierfrancesco Favino, vera e propria icona del cinema italiano. Instagram, però, è famosa anche sotto l’aspetto delle serie tv; la ricordiamo, da questo punto di vista, per essere stata protagonista di fiction decisamente ...