Lautaro | 'Eravamo in difficoltà | ma è tornata l'Inter vera Il gol? Contento per l'assist a Gosens | lui è importante'

Barcellona - Inter, pernon è una gara come le altre . Inter attesa da un Camp Nou ... All'andata avevo detto chestati bravi a sfruttare l'occasione. Fin dai sorteggiconsci di ...Hakan Calhanoglu esulta dopo il gol al Barcellona © LaPresseL'ambiente sarà infuocato ee ... Noimentalmente pronti. Quando esci in campo lo sai che devi dare il massimo. Noi lavoriamo ...Dopo la vittoria a San Siro della scorsa settimana, l'Inter pareggia 3-3 contro il Barcellona al Camp Nou. "Le emozioni sono tante, abbiamo affrontato una squadra fortissima come il Barcellona sul suo ...Non è una sfida da dentro o fuori ma la sensazione è quella. Il Camp Nou sarà rovente per la serata che vedrà protagoniste Barcellona e Inter con i catalani che bramano la rivincita dopo la sconfitta ...