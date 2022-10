(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Pazza. Mai fu più abusata una locuzione, ma stavolta è l’unico commento possibile al 3-3 di. Ma non solo: è un, sì, ma maiquesta voltauna. Insomma, al Camp Nou è la fiera dei luoghi comuni, ma non comune è la serata di Champions che si regala la squadra nerazzurra, che dopo aver battuto i blaugrana otto giorni fa vanno vicinissimi a ripetersi una settimana dopo, finiscono per pareggiarla coi fuochi d’artificio nel finale, rischiando di vincerla nel recupero (ma Asllani non va condannato). Una partita infinita, il verdetto però è elementare: l’è a un passo dagli ottavi e basterà battere il Viktoria Plzen, squadra materasso a dir poco, fra due settimane. Riuscendoci, sarà due su due per il tanto ...

...ell', hanno ottenuto la quarta vittoria di fila travolgendo di nuovo (2 - 4) il Plzen. Il Bruges ha centrato un traguardo atteso da 30 anni pareggiando per 0 - 0 a Madrid con l'Atletico. E'...Palla in rete,in vantaggio. Fa niente (o) se poi Lewandowski siglerà il 3 - 3 finale. Quel gol ha zittito il Camp Nou , ed ha fatto capire a tutti che l'stasera è stata perfetta, ...e l’1 novembre (Bayern-Inter e Plzen-Barça). Inzaghi sceglie quasi lo stesso 11 di S.Siro, con Calhanoglu regista e Mkhitaryan a centrocampo, con Dzeko per Correa e Dumfries per Darmian.Inter, quasi impresa a Barcellona. Pareggio tra i rimpianti, ma vale come una vittoria. Per gli ottavi basta un successo col Viktoria Plzen ...