Il pallone ‘concesso’ da Osimhen a Kvara | una magia da Champions

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Victorche cede ila Khvichatskhelia per fargli battere il calcio di rigore. Partiamo dal minuto 60? del match del Maradona contro l’Ajax che fotografa il momento del Napoli di Luciano Spalletti e spiega il motivo per cui in questo momento questa squadra è una macchina perfetta. Un gesto che vale più di un gol, quello dell’attaccante nigeriano, che appena rientrato in campo da un infortunio, che lo ha tenuto fuori oltre un mese, aveva la voglia di tornare al gol. Ma alla richiesta del 77 azzurro di poter calciare lui il penalty non ha esitato un istante e ha lasciato al compagno di squadra la gioia di trasformarlo e mettere la partita in ghiaccio. Il gol Victor lo trova comunque, quello che chiuderà la gara. Dopo il 6-1 alla Johan Cruijff Arena della scorsa settimana, gli ...