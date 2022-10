I programmi in tv oggi | 12 ottobre 2022 | film e intrattenimento

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Su Rai Uno Imma Tataranni Sostituto Procuratore, su Canale 5 Emigratis. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Unabomber. Nelle regioni del Nord Est italiano, tra il 1994 e il 2006, la popolazione viveva nella paura, a causa di una lunga serie di esplosioni avvenute in luoghi affollati, con ordigni nascosti in oggetti di uso quotidiano. Su Rai Tre dalle 21.20 Una intima convinzione. Dopo aver assistito al processo di Jacques Viguier, accusato dell’omicidio ...

