(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La Commissione indipendente sugli abusi sessuali dellacattolica inha segnalato 400totali. Di questi, 17 riguardano sacerdoti ancora in attività. Tra questi c’è anche Carlo Felipe Ximenes Belo, arcivescovo e premio Nobel per la pace nel 1996. Lo psichiatra infantile Pedro Strecht, coordinatore della Commissione, ha ricordato che si parla deisegnalati all’autorità giudiziaria. Mentre il presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa ha prima detto che «non è unparticolarmente». Poi ha dovuto correggere il tiro in una nota dopo la dichiarazione: «Intendevo dire che non èrispetto alla probabile e triste realtà. Ine nel resto del mondo». I sospetti di abusi sessuali e insabbiamento ...

Open

I danni economici subiti Se per la telefonia gli italiani hanno perso complessivamente quasi... In entrambi ii canali più usati dai malfattori sono stati le email e i finti call center ; per ...La Commissione indipendente sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in Portogallo ha segnalatototali . Di questi, 17 riguardano sacerdoti ancora in attività. Tra questi c'è anche Carlo Felipe Ximenes Belo , arcivescovo e premio Nobel per la pace nel 1996 . Lo psichiatra infantile ... I 400 casi di pedofilia nella Chiesa in Portogallo: «Non è un numero molto elevato»